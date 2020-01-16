Єдина Росія одноголосно підтримала кандидатуру Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра Російської Федерації.

На зустрічі фракції ЛДПР з Мішустіним склад нового уряду не обговорювали.

Мішустін вважає, що насамперед, на новій посаді потрібно займатися реформою управління і впроваджувати сучасні технології.

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Нагадаємо, Дмитро Медведєв після послання президента РФ Федеральним зборам заявив, що уряд у повному складі йде у відставку. До формування нового уряду Медведєв також залишиться виконувачем обов’язків прем’єр-міністра.

Потім президент Росії Володимир Путін запропонував кандидатуру глави ФПС Росії Михайла Мішустіна на посаду прем’єр-міністра.

16 січня Держдума підтримала кандидатуру, подану Путіним.