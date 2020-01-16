Пенс не поїхав на інавгурацію Зеленського через “справу Байдена” – Парнас

Віце-президент США Майк Пенс готував свій візит на інавгурацію президента України Володимира Зеленського, але скасував його після того, як українські чиновники відмовилась розпочати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Про це в інтерв’ю розповів затриманий партнер адвоката президента США Рудольфа Джуліані Лев Парнас.

Він додав, що таке рішення було ухвалено після його розмови з Сергієм Шефіром, під час якої помічнику Зеленського Парнас намагався донести, що без оголошення про розслідування проти Байдена відносини Вашингтона і Києва стануть “зіпсованими”.

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На це Шефір пообіцяв відповісти ввечері, однак заблокував Парнаса у месенджері, про що Парнас повідомив Джуліані.

– Я пам’ятаю, як Руді говорив: “Добре. Вони побачать”, – зазначив він. На наступний день візит Пенса до України було скасовано.

Як повідомлялося, Палата представників США оприлюднила листування Парнаса з багатьма українськими політиками.

Джерело: MSNBC