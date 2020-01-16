Ранги та сходинки: скільки заробляють чиновники у США

Зарплати американських чиновників залежать від їхнього рівня, посади та стажу, а покарання держслужбовців за прогули може бути суворішим, ніж у приватних компаніях.

Більше про нарахування зарплат та бонусів для посадовців у США – читайте нижче.

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Оклади кожного американського чиновника унормовані, а інформація щодо їхнього розміру опублікована онлайн.

Службовець у США може отримувати більше грошей тільки, якщо перейде у вищий “ранг” (Grade – GS) та “сходинку” (Step). Підняття на “сходинку” відбувається кожні 1-3 роки (або достроково керівництвом). Вищий ранг дають тільки з новою посадою. Наприклад, чиновник, який знаходиться на першій “сходинці” і має перший ранг, отримує $25 500. Водночас держпрацівник на десятій “сходинці” і з п’ятнадцятим рангом має оклад $170 800.

За роботу у свята службовцям виплачують подвійну оплату за день роботи. 10% доплачують за роботу у неділю та в нічні години – з 6 вечора до 6 ранку.

У середньому зарплати чиновників у США нижчі, якщо порівнювати їх із топовими приватними компаніями.

При цьому держслужбовці мають дороге страхування життя та медичне страхування, що може бути кращим за провідні корпоративні пропозиції.

Держпрацівники можуть провести в оплачуваній відпустці від 13 до 26 робочих днів. Також їм надається 13 днів лікарняного.

Покарання за прогули, а особливо – подання неправдивої інформації про свою присутність на роботі, у державних службовців може бути вищим, ніж у приватних компаніях.

До слова, в Україні зафіксували нові оклади для топ-чиновників Кабінету міністрів.