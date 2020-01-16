Трамп не поїхав до Польщі через Зеленського, а не ураган – Парнас

Президент США Дональд Трамп минулого року не через ураган скасував візит до Польщі, де мав 1 вересня зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Тоді американський лідер заявив, що має залишитися в США у зв’язку з наближенням стихії до Флориди.

За словами партнера адвоката президента США Рудольфа Джуліані Лева Парнаса, Трамп не поїхав до Польщі, щоб тиснути на українську владу, яка відмовилася розпочати розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

Читайте: Пенс не поїхав на інавгурацію Зеленського через “справу Байдена” – Парнас

– Це було не через ураган. А тому, що він злився, бо Зеленський все ще не зробив спроби оголосити (про розслідування щодо Байдена. – Ред.), – сказав Парнас в інтерв’ю.

Як повідомлялося, Палата представників США оприлюднила листування Парнаса з багатьма українськими політиками.