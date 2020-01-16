Україну обіцяли позбавити не тільки військової, але будь-якої допомоги США – Парнас

Партнер адвоката президента США Рудольфа Джуліані Лев Парнас розповів, як намагався донести до українських чиновників “дуже жорсткий сигнал” про те, що США позбавлять Україну будь-якої допомоги, якщо Київ не оголосить про початок розслідування проти колишнього віце-президента Джо Байдена.

– Сенс був такий: це стосувалося не тільки військової допомоги. Це стосувалося будь-якої допомоги, – заявив він в інтерв’ю.

Парнас розповів, що на зустрічах із офіційними особами з України він намагався дати зрозуміти, що говорить “від імені Руді Джуліані та американського президента”.

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Отримання Україною допомоги від США залежало, в першу чергу, від початку розслідування щодо Байдена і його сина Хантера, який був членом правління української компанії Burisma, додав Парнас.

Як повідомлялося, Палата представників США оприлюднила листування Парнаса з багатьма українськими політиками.

Джерело: MSNBC