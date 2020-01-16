Загадкова пневмонія дісталась Японії – підтверджено перший випадок захворювання

В Японії вперше оголосили про випадок захворювання на невідому форму пневмонії.
Саме цю хворобу вперше зафіксували в Китаї. Респіраторна інфекція швидко викликає атипову пневмонію, яка зумовлена не звичайними збудниками.
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З китайського міста Ухань в Японію повернувся чоловік зі скаргами на постійну температуру. Його госпіталізували 10 січня, аналізи показали, що в нього новий вірус. Вже за декілька днів хворого виписали.
За попередніми даними, центром спалаху епідемії був ринок морепродуктів, який закрили 1 січня.
Як повідомляє сам японець, жодного ринку він не відвідував. Також не виключається, що вірус міг поширитися між членами сім’ї.
Раніше Факти ICTV писали, що в Таїланді жінка захворіла на пневмонію, викликану новим видом короновіруса.