Підтримка України: до Конгресу США внесли резолюцію

Група підтримки України у Палаті представників внесла на розгляд Конгресу резолюцію щодо двопартійної підтримки України та українського народу.

Законодавці наголошують, що Україна продовжує посилювати свої демократичні інститути тоді, як демократія деяких країн руйнується просто на очах.

– Як члени Конгресу, ми вітаємо стійкість і досягнення українського народу в умовах російської агресії. Успіх України підсилить інтереси національної безпеки США в регіоні та в усьому світі, – заявили в групі підтримки України.

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Резолюція має підтвердити зацікавленість США у зміцненні свободи та демократії в Європі, яке неможливе без підтримки України.

До слова, Рахункова палата США опублікувала звіт, в якому заявила, що рішення про замороження військової допомоги Україні порушило закон Сполучених Штатів.