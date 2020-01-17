ППО Ірану могла випустити ракету в літак МАУ через внутрішній конфлікт двох армій

Президент Ірану Хасан Рухані звинуватив США у кібератаці, через яку війська збили український літак МАУ.

Іранські військові уточнили, що американці нібито вивели з ладу іранські радари, тому зенітники в Тегерані переплутали пасажирський лайнер МАУ з американською крилатою ракетою.

Існує також версія, що ймовірно, система ППО допустила помилку через заплутану структуру управління в країні. Адже в Ірані є дві майже незалежні армії, які іноді конфліктують одна з одною.

Одна з них – Корпус вартових ісламської революції і збила український літак.

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Раніше у мережі з’явилося нове відео нібито аварії літака МАУ в Тегерані. На записі видно, що в авіалайнер влучають дві ракети. Спочатку була випущена перша, а через декілька секунд друга. Після цього на кадрах видно падіння літака.

Нагадаємо, повну відповідальність за катастрофу Boeing 737 МАУ в Ірані взяв Корпус вартових ісламської революції.

Джерело: International Bussiness Times