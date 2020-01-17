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Факти / Світ

У Китаї ще одна людина померла від нового вірусу

У Китаї жертвою нового коронавірусу, який викликає пневмонію, стала ще одна людина.

Смерть 69-річного чоловіка була зафіксована в китайському місті Ухань у провінції Хубей.

Симптоми захворювання новим коронавірусом були виявлені у пацієнта 31 грудня 2019 року, після чого почали його лікування. Проте медична допомога не призвела до покращення стану чоловіка.

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Це вже другий випадок фіксації смерті від коронавірусу. Про перший летальний випадок хвороби повідомили 11 січня 2020 року.

Сьогодні налічується 41 пацієнт, який підхопив нову хворобу. П’ять хворих знаходяться у важкому стані, ще 12 осіб виписали з лікарні.

Стан інших пацієнтів медики оцінюють як стабільний.

До слова, в Японії зафіксували перший випадок захворювання невідомою пневмонією, яку викликає новий коронавірус.

Джерело: РИА Новости

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