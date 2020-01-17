PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У Парижі через протести закрили Лувр

Музей Лувра призупинив роботу після того, як протестувальники проти пенсійної реформи заблокували вхід.

Біля входу в музей зібралися десятки людей, серед яких і співробітники Лувра.

– Мона Ліза страйкує, Леонардо страйкує, – скандували гасла протестувальники.

У Парижі через протести закрили Лувр / 5 фотографий

Читайте: Вийшли лікарі, вчителі і навіть школярі: чому у Франції тривають протести

Люди вимагають від уряду Франції відмовитися від пенсійної реформи.

Нагадаємо, з грудня 2019 року у Франції проходять акції протесту через пенсійну реформу.

Джерело: AP

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка