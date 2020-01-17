У США працівник банку допомогла клієнту – її звільнили

У місті Портленд (штат Орегон) у переддень Різдва звільнили працівника банку. Причиною стало те, що вона допомогла клієнту у скрутній ситуації.

Емілі Джеймс працювала старшим фахівцем гарячої лінії банку. Їй надійшов дзвінок від клієнта, який скаржився на те, що не отримав зарплату на свою банківську карту.

Джеймс з’ясувала, що клієнт зможе її отримати лише після Різдва. Клієнт Марк був у відчаї, тому що не тільки не влаштує святородині, а й навіть не доїде додому – йому бракувало грошей на бензин.

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Емілі Джеймс вирішила допомогти: вона відпросилась з роботи і поїхала на заправку, звідки Марк телефонував на гарячу лінію банку.

Дівчина відшукала його і дала $20.

Після Різдва Джеймс звільнили з банку через некоректну взаємодію з клієнтом.

Спочатку дівчина хотіла домогтись відновлення на посаді через суд, однак потім передумала.

– Я не буду працювати з тими, хто так вчинив, – пояснила вона.

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