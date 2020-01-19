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Факти / Світ

У Ємені внаслідок ракетного обстрілу Ірану загинуло 60 військових

У Ємені внаслідок ракетного обстрілу військового навчального табору в провінції Маріб загинули 60 військовослужбовців, десятки отримали поранення.

Аатаку здійснили іранські військові із застосуванням балістичних ракет і безпілотників.

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Бойові дії проти єменського руху Хуті коаліцією під проводом Саудівської Аравії ведуться з 2015 року. На разі, через військові дії загинуло десятки тисяч людей, переселенцями стали мільйони.

Нагадаємо, вранці 8 січня в Тегерані незабаром після зльоту розбився літак Boeing 737 Міжнародних авіаліній України.

Іран визнав, що збив літак МАУ 8 січня. Військовослужбовці назвали збиття авіалайнера “людською помилкою”.

Сьогодні, 19 січня в Україну повернуть тіла загиблих громадян, які були на борту літака.

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