Збройне ембарго та економічна реформа: підсумки саміту щодо Лівії

Учасники конференції в Берліні (Німеччина) з врегулювання ситуації в Лівії погодили остаточний текст підсумкового документа.

У саміті брали участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, держсекретар США Майкл Помпео, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек ООН Антоніо Гуттеріш та президент РФ Володимир Путін.

Документ передбачає поділ процесу на шість частин:

припинення вогню;

виконання збройового ембарго;

політичний процес;

реформа сектора безпеки;

економічна реформа;

дотримання норм гуманітарного права і прав людини.

Також у проекті рішення учасникам пропонується відмовитися від втручання у збройний конфлікт.

Якщо заяву буде прийнято, виконанням її рішень займеться спеціально створений міжнародний механізм під егідою ООН.

– Узгоджений у Берліні документ буде схвалений Радою безпеки ООН і стане частиною політичного процесу врегулювання, – зазначила канцлер Німеччини.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Громадянська війна на території Лівії триває з 2011 року. Повстанцям вдалось повалити режим Муаммара Каддафі, але жодна з фракцій так і не встановила свою владу.

У Лівії триває протистояння між силами Уряду національної єдності (підтримують ООН, ЄС і Туреччина) і парламентом країни (підтримують Об’єднані Арабські Емірати, Єгипет, Саудівська Аравія, Йорданія та Росія).

У Лівії зберігається двовладдя. На заході країни у Триполі перебуває сформований за підтримки ООН уряд нацєдності, а на сході розташований парламент. Влада у цій частині Лівії спирається на Лівійську національну армію на чолі з Халіфою Хафтаром.

З квітня 2019 року підрозділ Лівійської національної армії під командуванням генерала Хафтара, веде наступ на столицю Триполі, де засідає визнаний ООН уряд.

В результаті бойових дій на околицях Триполі й в західній частині Лівії були вбиті тисячі мирних жителів, зокрема діти.

12 січня армія генерала Халіфи Хафтара оголосила про припинення бойових дій на заході країни. Проте підписання мирної угоди було зірване.