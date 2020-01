Збройне ембарго та економічна реформа: підсумки саміту щодо Лівії

Учасники конференції в Берліні (Німеччина) з врегулювання ситуації в Лівії погодили остаточний текст підсумкового документа.

У саміті брали участь канцлер Німеччини Ангела Меркель, держсекретар США Майкл Помпео, глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, генсек ООН Антоніо Гуттеріш та президент РФ Володимир Путін.

Документ передбачає поділ процесу на шість частин:

Також у проекті рішення учасникам пропонується відмовитися від втручання у збройний конфлікт.

Якщо заяву буде прийнято, виконанням її рішень займеться спеціально створений міжнародний механізм під егідою ООН.

Productive dialogue in #Berlin today with my counterparts focused on finding a political solution in #Libya. We stand with the Libyan people as they work to build a secure future, free from violence and foreign interference. pic.twitter.com/Zn2jCl17Qy

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020