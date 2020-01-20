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Факти / Світ

Коронавірус: міжнародні аеропорти ввели посилений огляд

Мандрівників із Китаю перевіряють в аеропортах США, Сінгапуру, Італії та інших країн на наявність нового вірусу, яким заразилися десятки китайців.

Медперсонал, який інспектує здоров’я прибулих, організували в аеропортах Нью-Йорка, Сан-Франциско і Лос-Анджелеса. Аналогічні заходи ввели в Індії. Також у літаках індійських авіакомпаній транслюють інформацію про вірус.

Крім того, посилену перевірку ввели ще й аеропорти Малайзії, Таїланду та Південної Кореї.

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Як відомо, на сьогоднішній день підтверджено понад 220 випадків захворювання на вірусну пневмонію у Китаї, причому випадки також зареєстровані в Японії, Таїланді та Південній Кореї. Три людини померли, стан 35 пацієнтів оцінюється як важкий, 9 осіб перебувають у критичному стані.

Перші випадки зараження новим китайським вірусом були пов’язані з оптовим ринком морепродуктів у місті Ухань.

Джерело: The Guardian

Фото: Dreamstime

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