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Факти / Світ

Мільярдери багатші за понад 60% населення світу – Oxfam

20 січня перед Світовим економічним форумом у Давосі (Швейцарія) було оприлюднено звіт благодійної організації Oxfam.

У світі налічується 2 153 мільярдера, і їх грошові статки більші, ніж у 60% населення планети – це понад 4,6 млрд людей.

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Звіт під назвою Час дбати представив генеральний директор Oxfam Амітаб Бехар. У ньому виділено такі головні тези:

  • 22 найбагатших чоловіків світу мають більше статків, ніж всі жінки в Африці;
  • у світі 42% жінок працездатного віку не можуть влаштуватися на роботу через домашні справи або догляд за дітьми (чоловіків із такою проблемою тільки 6%);
  • необхідно ввести податок на багатство у розмірі 0,5% – за 10 років усі зібрані кошти можна буде витратити на створення приблизно 117 млн робочих місць для незахищених верств населення.

Женщина Зимбабве

– Кишені мільярдерів збагачуються за рахунок звичайних чоловіків і жінок. Не дивно, що люди починають задумуватись, чи повинні взагалі існувати мільярдери, – сказав Бехар.

Уряди держав недофінансовують життєво важливі державні служби та інфраструктуру. Наприклад, забезпечення якісного доступу до водних джерел в Зімбабве зекономить жінкам приблизно чотири години в день або два місяці в році.

– Уряди держав повинні важко працювати, щоб дати можливість гідно працювати і заробляти всім, а не тільки сотням щасливчиків-мільярдерів, – йдеться у звіті Oxfam.

Раніше Факти ICTV розповідали, як африканський мільйонер зняв $10 млн, подивився на них і повернув у банк.

Джерело: Oxfam

Фото: Dreamstime

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