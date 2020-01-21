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Факти / Світ

Коронавірус з Китаю: Північна Корея заборонила в’їзд туристам

За даними китайського туроператора Young Pioneer Tours КНДР закриє свій кордон для всіх іноземних туристів з середи, 22 січня. Заборона діятиме тимчасово через гостре поширення смертельного вірусу з Китаю.

Туристи зможуть відвідувати КНДР тільки після того, коли коронавірус перебуватиме під надійним контролем.

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Поки що не відомо, на кого саме поширюватиметься ця заборона, але наразі переважна більшість туристів прибуває у Північну Корею саме з Китаю.

Нагадаємо, через новий коронавірус міжнародні аеропорти ввели посилений огляд.

Джерело: Young Pioneer Tours

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