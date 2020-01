Коронавірус з Китаю: Північна Корея заборонила в’їзд туристам

За даними китайського туроператора Young Pioneer Tours КНДР закриє свій кордон для всіх іноземних туристів з середи, 22 січня. Заборона діятиме тимчасово через гостре поширення смертельного вірусу з Китаю.

Туристи зможуть відвідувати КНДР тільки після того, коли коронавірус перебуватиме під надійним контролем.

BREAKING North Korea temporarily closes borders in the face of coronavirus scare. If you have a tour booked with us in the next month, we will be in touch shortly. https://t.co/hkVTUM9oPC

— Young Pioneer Tours (@YPioneerTours) January 21, 2020