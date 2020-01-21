Новий коронавірус: у США почали розробку вакцини

Американський Національний інститут охорони здоров’я приступив до роботи над створенням вакцини проти нового вірусу в Китаї, що спричиняє пневмонію.

– Інститут робить перші кроки в напрямку розробки вакцини, – заявив директор Національного інституту алергії та інфекційних захворювань доктор Ентоні Фаучі.

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Він зазначив, що пройде кілька місяців, перш ніж почнеться перша фаза клінічних випробувань і більше року, перш ніж вакцина може стати доступною.

Наразі підтверджено понад 220 випадків захворювання на вірусну пневмонію у Китаї, причому випадки також зареєстровані в Японії, Таїланді та Південній Кореї.