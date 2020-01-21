Парламент Великої Британії не підтримав угоду про Brexit

Уряд Великої Британії програв голосування у верхній палаті парламенту країни щодо угоди про Brexit.

У Палаті лордів підтримали заклики надати громадянам ЄС документи, які підтверджують можливість проживання на території Великої Британії після того, як країна вийде зі складу Європейського Союзу.

За таке рішення висловилися 270 членів верхньої палати парламенту проти 229 парламентарів, які були проти.

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Крім того, Палата лордів не дала можливості міністрам самостійно вирішувати, які рішення Суду Євросоюзу можуть скасовувати суди і трибунали Великої Британії.

Ці положення спробують повернути під час розгляду у Палаті громад.

Угода про Brexit була схвалена депутатами Великої Британії без жодних змін на початку 2020 року.

До слова, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що після Brexit розраховують на укладання комплексної торговельної угоди з ЄС.