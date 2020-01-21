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Факти / Світ

Принц Гаррі поїхав з Великобританії в Канаду до дружини та сина

Онук королеви Великої Британії принц Гаррі покинув країну і приїхав у Канаду до дружини Меган Маркл і сина.

Герцог Сассекський поїхав ввечері в понеділок, 20 січня, відразу після інвестиційного саміту Великої Британії та країн Африки.

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Принц Гаррі також зустрівся з прем’єр-міністром Великобританії Борисом Джонсоном.

19 січня герцог виголосив емоційну промову на благодійній вечері. Принц Гаррі сказав, що не хотів відмовлятися від своїх громадських обов’язків, але у нього не було іншого варіанту.

Раніше Факти ICTV писали, що принц Гаррі та Меган Маркл втратять свої титули навесні 2020.

Джерело: The Telegraph

Фото: Getty Images

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