Трамп: США – номер один у Всесвіті

Американський президент Дональд Трамп назвав США кращими у Всесвіті перед поїздкою на форум у Давосі.

Також він пообіцяв повернути в країну мільярди доларів після поїздки на Всесвітній економічний форум в Давосі.

– Прямую в Давос, Швейцарію, щоб зустрітися зі світовими лідерами і лідерами бізнесу та привести хорошу політику, а також повернути сотні мільярдів доларів у США! Ми тепер номер один у Всесвіті! – написав Трамп в Twitter.

Heading to Davos, Switzerland, to meet with World and Business Leaders and bring Good Policy and additional Hundreds of Billions of Dollars back to the United States of America! We are now NUMBER ONE in the Universe, by FAR!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 21, 2020

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Раніше Трамп розповів, що очікує швидкого завершення судових слухань у Сенаті у справі про імпічмент.