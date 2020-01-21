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Факти / Світ

Трамп: США – номер один у Всесвіті

Американський президент Дональд Трамп назвав США кращими у Всесвіті перед поїздкою на форум у Давосі.

Також він пообіцяв повернути в країну мільярди доларів після поїздки на Всесвітній економічний форум в Давосі.

– Прямую в Давос, Швейцарію, щоб зустрітися зі світовими лідерами і лідерами бізнесу та привести хорошу політику, а також повернути сотні мільярдів доларів у США!

Ми тепер номер один у Всесвіті! – написав Трамп в Twitter.

Читайте: Депутати поїдуть на форум у Давосі за свій рахунок – Разумков

Раніше Трамп розповів, що очікує швидкого завершення судових слухань у Сенаті у справі про імпічмент.

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