У Китаї через новий вірус загинули 6 осіб, 300 заразилися

Влада Китаю намагається стримати поширення нового вірусу, що викликав спалах пневмонії в країні.
До нині відомо про шість загиблих у результаті зараження, майже 300 осіб захворіли.
У місті Ухань, де вперше було виявлено коронавірус, оголосили про серію нових заходів безпеки, включаючи скасування майбутніх святкувань Нового року.
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Турагентствам було заборонено вивозити групи людей з Ухані. Дорожня поліція проводитиме вибіркові перевірки автомобілів, що в’їжджають і виїжджають із міста в пошуках тварин і птахів.
Як повідомлялося, влада Китаю підтвердила, що поширення смертоносного вірусу нового типу може відбуватися в тому числі від людини до людини.
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