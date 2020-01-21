В Ірані обіцяють винагороду у $3 млн за вбивство Трампа

Депутат іранського парламенту Ахмед Хамзе заявив, що готовий заплатити $3 млн тій людині, яка ліквідує президента США.

– Від імені жителів провінції Керман ми виплатимо грошову винагороду в розмірі $3 млн готівкою тому, хто вб’є Трампа, – заявив депутат.

Він не сказав, чи буде винагорода офіційно підтримана з боку керівництва Ірану.

Місто Керман є малою батьківщиною Кассема Сулеймані, іранського командира, чиє вбивство у результаті удару безпілотника за наказом Трампа 3 січня в Багдаді спонукало Іран запустити ракети по цілях США в Іраку.

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Посол США з питань роззброєння Роберт Вуд назвав таку заяву безглуздою, додавши, що тим самим Іран демонструє свої терористичні основи.

До слова, міністр закордонних справ Ірану Джавад Заріф заявив, що вбивство Касема Сулеймані було актом міжнародного тероризму.

Джерело: Euronews