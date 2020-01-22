Громадянам Білорусі та ще шести країн можуть обмежити в’їзд у США – Politico

Президент США Дональд Трамп планує обмежити в’їзд до країни для громадян Білорусі, Киргизії, Еритреї, М’янми, Нігерії, Судану і Танзанії.

Американські ЗМІ повідомляють, що перелік цих країн неостаточний, тому може бути розширений.

Зокрема, не йдеться про повну заборону на в’їзд до США для громадян цих країн. Його можуть обмежити тільки чиновникам або власникам певних категорій віз. Громадянам країн також можуть заборонити брати участь у лотереї грін-карт.

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Заборони можуть ввести вже 27 січня. Президент Дональд Трамп підтвердив, що планує розширити цей список, але не уточнив назви країн.

Нагадаємо, зараз в’їзд в США обмежений для громадян Ірану, Сирії, Ємену, Лівії, Сомалі, Венесуели та Північної Кореї.

Раніше Факти ICTV писали, що США хочуть скасувати громадянство для новонароджених, якщо у них будуть підстави вважати, що іноземці їдуть народжувати заради громадянства.

Джерело: Politico