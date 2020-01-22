Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело

Представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження, у результаті якого дійшли висновку, що новий коронавірус, який з’явився у Китаї, може мати те саме джерело походження, що і важкий гострий респіраторний синдром SARS-CoV.

Носієм цього захворювання є кажани. Однак між ними і людьми може бути невідомий переносник.

За словами вчених, новий тип коронавірусу слабкіший за SARS-CoV, проте все одно вважається гостроінфекційним. Вони вважають, що небезпека вірусу недооцінена.

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У результаті дослідження також стало відомо, що новий коронавірус має близько 70-80% загальних генів з SARS-CoV.

Однак представник Уханьского інституту вірусології заявив, що дослідження не носить вичерпного характеру.

Через спалах SARS-CoV у 2002-2003 роках в Китаї загинули близько 650 осіб.

До слова, влада Китаю повідомила, що існує реальна загроза мутації коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: South China Morning Post