Коронавірус вбив 17 людей – в РФ перевіряють випадки зараження

Кількість загиблих від пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу, в Китаї зросла до 17.

Кількість інфікованих в провінції Хубей склало 444. Від хвороби померли 17 осіб.

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Також з’явилася інформація про можливі випадки короновірусу в Росії.

Пасажир рейсу в Пулково, який повернувся в Росію з Китаю, сам звернувся до медиків зі скаргою на високу температуру. Його відправили в інфекційну Боткінську лікарню.

Потім з’явилася інформація, що пацієнтів двоє, але в одного з них діагноз не підтвердився.

Раніше Факти ICTV писали, що у Таїланді у 61-річної жительки міста Ухань зафіксували перший випадок захворювання на пневмонію, викликану новим видом коронавірусу.

Зазначимо, представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження. Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело.