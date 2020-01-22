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Факти / Світ

Розшифрування чорних ящиків літака МАУ пройде в Ірані

Уряд Ірану повідомив, що розшифрування записів чорних ящиків українського літака МАУ проходитиме в Ірані.

Як заявили в кабінеті міністрів, розшифровка бортових самописців українського лайнера, що зазнав аварії під Тегераном, буде проведена на території Ірану.

Читайте: Україна вимагає передання чорних скриньок збитого літака МАУ – Пристайко

Раніше Факти ICTV писали, що 15 січня Офіс генерального прокурора і Служба безпеки України відправили до Ірану запит про видавання Києву бортових самописців з літака МАУ, який збили іранські військові.

Джерело: Al Arabiya

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