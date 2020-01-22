Спалах коронавірусу: жителям Ухані в Китаї заборонили залишати місто

Влада Китаю ввела тимчасову заборону для жителів Ухані залишати місто через спалах пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу 2019 nCoV.

Заборона почне діяти вранці 23 січня.

Як повідомило Центральне телебачення Китаю, робота громадського транспорту, аеропорту та вокзалів міста буде припинена.

Раніше Факти ICTV писали, що у Таїланді у 61-річної жительки міста Ухань зафіксували перший випадок захворювання на пневмонію, викликану новим видом коронавірусу.

Зазначимо, представники Китайської Академії наук, Народно-визвольної армії Китаю та Інституту Пастера в Шанхаї провели дослідження. Коронавірус із Китаю і смертельний SARS-CoV можуть мати спільне джерело.