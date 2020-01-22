У Бухаресті екстрено приземлився літак Ryanair із задимленням в салоні

22 січня в аеропорту Бухареста в Румунії здійснив екстрену посадку пасажирський лайнер авіакомпанії Ryanair, який прямував до Лондона.

У літаку зі 169 пасажирами сталося задимлення в салоні. Пілот подав сигнал лиха і повернувся в аеропорт через годину після зльоту.

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Літак припинив набирати висоту. Уже відразу через кілька хвилин ситуація на борту покращилася. Пілот скасував сигнал лиха, але все одно повернувся до аеропорту.

За словами пілота, задимлення сталося через неправильне розмороження літака перед злетом. Рейс затримали на 8,5 годин.

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Джерело: The Aviation Herald