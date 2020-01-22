Влада Китаю повідомила про загрозу мутації коронавірусу, кількість хворих зросла

У Китаї влада заявила про загрозу мутації та поширення нового коронавірусу 2019 nCoV.

У Національній комісії охорони здоров’я визнали, що країна зараз перебуває на найбільш критичній стадії профілактики і контролю.

На одному з перших публічних брифінгів із початку спалаху віце-міністр Національної комісії з охорони здоров’я Лі Бін заявив, що є докази того, що хвороба переважно передається через дихальні шляхи.

Але Китай досі не зміг підтвердити точне джерело вірусу.

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Крім того, влада Китаю повідомила, що кількість підтверджених випадків зараження новим типом коронавірусу досягла 440 людей, дев’ять осіб померли.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ повідомили, що найближчим часом можливе поширення нового коронавірусу 2019 nCoV з Китаю в інші країни.