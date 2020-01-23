100 секунд до кінця світу – стрілку Судного дня знову перевели вперед

Стрілку годинника Судного дня 23 січня перевели на 20 секунд. Це означає, що до кінця світу залишилося 100 секунд.

Експертна група, в яку входять 13 Нобелівських лауреатів, зазначила, що стрілку пересунули через ядерну загрозу, інформаційні війни, а також через зміну клімату.

Однак експерти зазначили, що перевести стрілки годинника назад можна, якщо світові лідери сядуть за стіл переговорів та усунуть низку проблем. Зокрема США та РФ повинні підписати договір про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності, а також варто усунути поширення ядерної зброї на Близькому Сході.

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Крім того, країни повинні масово почати усувати екологічні проблеми.

Символічні годинник Судного дня створили в 1947 році, щоб наочно відслідковувати проблеми людства.

У 2017 році стрілки годинника показували 11.57.30, у 2018 році їх перемістили на 30 секунд вперед, а в 2019 році – не ворушили.

Раніше Факти ICTV писали, що Іран може отримати ядерну зброю через один або два роки, якщо країна продовжить порушувати Спільний всеосяжний план дій.

Джерело: Бюлетень вчених-атомників