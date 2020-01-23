Через коронавірус Пекін закрив Заборонене місто та скасував Новий рік

Визначна пам’ятка Пекіна Заборонене місто закрили для туристів, аби запобігти небезпеці поширення нового коронавірусу.

Музейний комплекс припинить роботу з 25 січня – Нового року за місячним календарем – аж до подальшого повідомлення.

Оплата за вже заброньовані квитки буде повернута власникам.

Щорічно Заборонене місто відвідують близько 7 млн туристів.

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Влада Пекіна вирішила скасувати у місті усі масові святкові заходи з нагоди Нового року за місячним календарем, зокрема, святкові ярмарки. Багато музеїв і парки розваги в Китаю переглядають графік своєї роботи через ситуацію навколо поширення вірусу.

Наразі офіційно підтвердили 625 випадків зараження новим типом коронавірусу у світі.

Захворювання призвело до смерті 17 пацієнтів, 25 хворих вдалося вилікувати.

На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.