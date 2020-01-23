Джерелом коронавірусу в Китаї могли стати змії – вчені

Китайські вчені провели дослідження і з’ясували, що найбільш імовірним джерелом нового коронавірусу могли стати змії.

Інфекція почала поширюватися з Пекіну, Наньніну, Нінбо та Уханя. Вчені з цих міст взяли безпосередню участь у дослідженні.

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На їхню думку, найближчими до вірусу за генетичним кодом виявилися південнокитайський багатосмуговий крайт і китайська кобра.

Жителі Китаю дуже часто вживають в їжу м’ясо диких тварин і змій. Дослідження показують, що протягом двох останніх років понад 60% населення південного заходу Китаю вживало м’ясо дикої тварини.

Водночас у співтоваристві китайських вчених версію зараження від змій ставлять під сумнів. Там вважають, що факту схожості генетичного коду недостатньо, щоб робити такі висновки. Необхідно буде провести експерименти над тваринами, щоб підтвердити версію.

Раніше Факти ICTV писали, що у Китаї через коронавірус заборонили виїзд ще з одного міста.