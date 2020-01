Глобальної епідемії коронавірусу немає – ВООЗ рекомендує перевірки в аеропортах

Оголошувати міжнародну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я ще занадто рано. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус за підсумками дводенних екстрених переговорів.

Відомо, що експерти досі не знайшли причини виникнення цього вірусу. Пацієнти, що померли внаслідок зараження вірусом, мали такі захворювання як гіпертонія, діабет або серцево-судинні захворювання, які послаблювали імунітет.

Він також подякував уряду Китаю за співпрацю і за належне реагування на поширення коронавірусу.

