Глобальної епідемії коронавірусу немає – ВООЗ рекомендує перевірки в аеропортах

Оголошувати міжнародну надзвичайну ситуацію в галузі охорони здоров’я ще занадто рано. Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Гебреєсус за підсумками дводенних екстрених переговорів.

Відомо, що експерти досі не знайшли причини виникнення цього вірусу. Пацієнти, що померли внаслідок зараження вірусом, мали такі захворювання як гіпертонія, діабет або серцево-судинні захворювання, які послаблювали імунітет.

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– Сьогодні ми не оголошуємо надзвичайну ситуацію у сфері міжнародної охорони здоров’я. Не потрібно перебільшувати та панікувати. Це надзвичайна ситуація в Китаї, але вона ще не стала світовою надзвичайною ситуацією. Ми рекомендуємо детальну перевірку в аеропортах як частину комплексу заходів із застереження подальшого поширення вірусу, – сказав Тедрос.

Він також подякував уряду Китаю за співпрацю і за належне реагування на поширення коронавірусу.

– На сьогоднішньому засіданні комітету стало зрозуміло, що для того, аби розібратись в даному питанні, нам потрібно більше інформації. Тому я вирішив попросити екстрений комітет зустрітися завтра, – додав глава ВООЗ.

LIVE: Press conference on the Emergency Committee meeting on new #coronavirus (2019-nCoV) https://t.co/9bWEOJfLZK — World Health Organization (WHO) (@WHO) 23 января 2020 г.

Нагадуємо про рекомендації, які важливі для того, аби не захворіти.

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