Міжнародні аеропорти світу вводять додаткові заходи контролю у зв’язку зі спалахом коронавірусу.

Про введення перевірки пасажирів, що прибувають з Китаю, оголосив Міжнародний аеропорт Дубая, який вважається одним з найбільш завантажених у світі. Насамперед фахівці перевірятимуть температуру тіла у пасажирів, які сходять з рейсу.

Також спеціальні заходи введені і в аеропортах Великої Британії. Літаки, які прибувають з країн, де вже зафіксовані випадки зараження, розміщуються в спеціальній зоні, розташованій в терміналі 4.

Потім проводиться перевірка пасажирів, щоб переконатися, що серед них ніхто не хворий.

– Ми будемо, безумовно, дотримуватися всіх рекомендацій, які будуть надходити від Всесвітньої організації охорони здоров’я, – сказала британський міністр у справах бізнесу Андреа Лідсом.

Влада Малайзії розпочала медичні перевірки на всіх своїх кордонах, а також в аеропорту Куала-Лумпур.

Пасажирів, які прибувають на авіарейсах з Китаю, перевіряють і в інших азіатських країнах, зокрема на Філіппінах і в Бангладеш.

У найбільших аеропортах США діють підвищені заходи безпеки (Сан-Франциско, Нью-Йорк і Лос-Анджелес).

Аеропорт Бориспіль також отримав лист від санітарно-карантинного підрозділу ГУ Лабораторний центр на повітряному транспорті МОЗ України з роз’ясненнями щодо коронавірусу, який поширюється в Китаї.

– Після установки трапа першим на борт відповідного повітряного судна піднімається черговий СКП, оцінює за клініко-епідеміологічними даними ситуацію і, в разі відсутності на борту хворого або підозрілого інфекційною хворобою, дає дозвіл на продовження обслуговування пасажирів. У разі підтвердження присутності хворого, він дає вказівку встановити повітряне судно на санітарне місце стоянки, – йдеться у листі.

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Наразі офіційно підтвердили 625 випадків зараження новим типом коронавірусу у світі.

Захворювання призвело до смерті 17 пацієнтів, 25 хворих вдалося вилікувати.

На сайті BNO News також можна ознайомитися з графіком фіксації зараження коронавірусом.

До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.