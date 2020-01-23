США змінили правила отримування віз для вагітних жінок

Адміністрація президента США Дональда Трампа оприлюднила нові правила отримання віз для вагітних жінок.

Згідно з новими правилами, жінці можуть відмовити у наданні візи, якщо вона повідомить, що їде в країну на пологи.

Вони спрямовані на стримування так званого пологового туризму – отримання віз жінками, які їдуть з метою пологів, щоб дитина змогла отримати американський паспорт.

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Практика поїздок до США для пологів законна, однак існують випадки, коли влада заарештовує співробітників агентств, що займаються організацією пологового туризму.

Раніше США повідомили, що хочуть скасувати громадянство для новонароджених іноземців.