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У Китаї розробили метод лікування коронавірусу і врятували чоловіка – ЗМІ

Медикам з лікарні Чжуннань в місті Ухань в Китаї вдалося розробити метод лікування коронавірусу і врятувати 53-річного чоловіка, який перебував у критичному стані.

Стан хворого стабілізувався і поліпшується. За словами лікарів, його незабаром можуть випустити з карантину.

Читайте: Коронавірус із Китаю: аеропорт Бориспіль отримав лист від МОЗ

Метод лікування передбачає насичення крові киснем шляхом екстракорпоральної оксигенації.

Нагадаємо, надзвичайний комітет ВООЗ вирішив не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019-nCoV. Для ухвалення остаточного рішення потрібно зібрати більше інформації.

Джерело: Sina

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