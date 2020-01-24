Через вірус у Китаї закрили Діснейленд, а Cirque du Soleil скасував виступ

У Шанхаї через коронавірус закрили парк Діснейленд, а Cirque du Soleil скасував виступи на сході Китаю.
Керівництво парку розваг Діснейленд в Шанхаї оголосило про закриття комплексу з 25 січня у зв’язку з небезпекою поширення коронавірусу.
– Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією і підтримуватимемо тісний контакт з місцевими органами влади, і ми повідомимо дату відкриття після підтвердження, – відзначило керівництво.
Як зазначили у шанхайському Діснейленді, рішення ухвалено для стримування поширення спалаху захворювання, а також для забезпечення безпеки та здоров’я гостей і співробітників парку.
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Крім того, канадська компанія Cirque du Soleil, яка організовує циркові шоу у всьому світу, оголосила про скасування виступів на сході Китаю.
– Просто зараз ми відповідальні за те, щоб активізувати превентивні заходи, – сказав президент і гендиректор Cirque du Soleil Даніель Ламар.
Раніше через коронавірус Пекін закрив Заборонене місто та скасував Новий рік.