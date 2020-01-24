Коронавірус: у Китаї одужала перша в світі заражена жінка

Першу заражену новим коронавірусом у Китаї виписали з лікарні.
Температура тіла жінки, у якої лікарі 15 січня виявили нетипову пневмонію, не перевищує норму вже шість днів.
У неї також нормалізувалося дихання, а результати тестів на реакцію нуклеїнових кислот вірусу негативні.
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Раніше Національна комісія підтвердила, що у пацієнтки з Уханю був перший випадок зараження в регіоні.
Як відомо, на сьогоднішній день підтверджено майже 900 випадків захворювання на вірусну пневмонію у Китаї, причому випадки також зареєстровані в інших країнах. 26 людей померли.
Джерело: Sina
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