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Факти / Світ

Коронавірус: у Китаї одужала перша в світі заражена жінка

Першу заражену новим коронавірусом у Китаї виписали з лікарні.

Температура тіла жінки, у якої лікарі 15 січня виявили нетипову пневмонію, не перевищує норму вже шість днів.

У неї також нормалізувалося дихання, а результати тестів на реакцію нуклеїнових кислот вірусу негативні.

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Раніше Національна комісія підтвердила, що у пацієнтки з Уханю був перший випадок зараження в регіоні.

Як відомо, на сьогоднішній день підтверджено майже 900 випадків захворювання на вірусну пневмонію у Китаї, причому випадки також зареєстровані в інших країнах. 26 людей померли.

Джерело: Sina

Фото: Getty Images

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