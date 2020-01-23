Носити корони тепер заборонено! Як соцмережі реагують на появу коронавірусу

Новий коронавірус починає досить швидко поширюватися світом.
Перші випадки зараження зафіксували у китайському місті Ухань. Джерелом вважається ринок, який вже закрили на карантин.
Зважаючи на ажіотаж довкола поширення вірусу, люди почали його активно обговорювати у соцмережах. Але, водночас, роблячи це з гумором.
– Відтепер і до особливого розпорядження носіння корон у Понті заборонено!
Найчастіше коронавірус порівнюють з відомим брендом алкогольного напою.
– Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Великій Британії.
First case of corona virus found in the uk😔😔 #coronavirus pic.twitter.com/j3LXTQA15T
— Josh Riccio (@JoshwaRiccio) January 23, 2020
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– Єдиний коронавірус, який я хочу підхопити!
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Також одна з найпопулярніших тем для обговорення – доставка замовлень з китайського AliExpress.
– Я: Принаймні коронавірус далеко в Китаї, у нас все добре, немає способу дістатися сюди так швидко.
Також я, коли згадав, що моє замовлення з Китаю прибуває завтра:
Раніше Факти ICTV писали про те, як коронавірус nCoV поширюється світом.