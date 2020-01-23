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Факти / Світ

Носити корони тепер заборонено! Як соцмережі реагують на появу коронавірусу

Новий коронавірус починає досить швидко поширюватися світом.

Перші випадки зараження зафіксували у китайському місті Ухань. Джерелом вважається ринок, який вже закрили на карантин.

Зважаючи на ажіотаж довкола поширення вірусу, люди почали його активно обговорювати у соцмережах. Але, водночас, роблячи це з гумором.

– Відтепер і до особливого розпорядження носіння корон у Понті заборонено!

Найчастіше коронавірус порівнюють з відомим брендом алкогольного напою.

– Перший випадок коронавірусу зафіксовано у Великій Британії.

Носити корони тепер заборонено! Як соцмережі реагують на появу коронавірусу / 4 фотографии

Читайте: Глобальної епідемії коронавірусу немає – ВООЗ рекомендує перевірки в аеропортах

– Єдиний коронавірус, який я хочу підхопити!

 

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Mientras tanto en Chile #CoronaVirus

Допис, поширений Jorge Alis (@jorgealis)

Носити корони тепер заборонено! Як соцмережі реагують на появу коронавірусу / 3 фотографии

Також одна з найпопулярніших тем для обговорення – доставка замовлень з китайського AliExpress.

– Я: Принаймні коронавірус далеко в Китаї, у нас все добре, немає способу дістатися сюди так швидко.

Також я, коли згадав, що моє замовлення з Китаю прибуває завтра:

Носити корони тепер заборонено! Як соцмережі реагують на появу коронавірусу / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали про те, як коронавірус nCoV поширюється світом.

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