Носити корони тепер заборонено! Як соцмережі реагують на появу коронавірусу

Новий коронавірус починає досить швидко поширюватися світом.

Перші випадки зараження зафіксували у китайському місті Ухань. Джерелом вважається ринок, який вже закрили на карантин.

Зважаючи на ажіотаж довкола поширення вірусу, люди почали його активно обговорювати у соцмережах. Але, водночас, роблячи це з гумором.

Найчастіше коронавірус порівнюють з відомим брендом алкогольного напою.

First case of corona virus found in the uk😔😔 #coronavirus pic.twitter.com/j3LXTQA15T

— Josh Riccio (@JoshwaRiccio) January 23, 2020