У Фінляндії госпіталізували двох людей з підозрою на коронавірус

У місті Івало у Фінляндії госпіталізували китайську сім’ю з Уханя з підозрою на коронавірус nCoV.

Керівник інфекційного відділення в центральній лікарні Лапландії Маркку Броас розповів, що ввечері 23 січня двоє китайців звернулися за допомогою в Центр охорони здоров’я Івало з симптомами грипу.

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За його словами, у пацієнтів були взяті проби вранці 24 січня і будуть відправлені в Гельсінкі для аналізу.

До слова, китайська сім’я кілька днів подорожувала по Лапландії, куди прибула з Норвегії.

Нагадаємо, влада Китаю ввела тимчасову заборону для жителів Уханя залишати місто через спалах пневмонії, викликаної новим типом коронавірусу nCoV. Заборона почала діяти вранці 23 січня.

Джерело: YLE

Фото: YLE