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У Китаї збудують спецлікарню через коронавірус

В Ухані розпочали швидкісне будівництво лікарні на одну тисячу ліжко-місць, призначеної спеціально для лікування хворих на пневмонію.

Медустанова має бути готова протягом шести днів. За зразок взята пекінська лікарня Сяотаншань, побудована за тиждень у 2003 році в передмісті столиці Китаю в розпал поширення атипової пневмонії (SARS).

Введення в дію нової лікарні дозволить сконцентрувати медичні ресурси в одному місці, скоротить можливі контакти хворих зі здоровими.

Читайте: Смертельний вірус із Китаю: в Україні оцінили ризики

Раніше у США відмовились приймати китайських школярів через поширення коронавірусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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