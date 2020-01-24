У Китаї зросла смертність від коронавірусу – заражено 830 осіб

Національна комісія з питань охорони здоров’я Китаю повідомила, що кількість смертей внаслідок зараження коронавірусом досягла 25 осіб, кількість заражених новим різновидом коронавірусу досягла 830 людей.

Випадки зараження виявлені і підтверджені у 29 адміністративних одиницях країни.

Серед усіх жертв було 24 мешканці провінції Хубей, де власне вірус зародився та розповсюдився. Одна смерть зафіксована у провінції Хебей.

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До слова, на засіданні надзвичайного комітету Всесвітньої організації охорони здоров’я 22 січня вирішили не оголошувати надзвичайний стан через епідемію смертельного коронавірусу 2019 nCoV.

Джерело: Xinhua