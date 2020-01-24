Вірус у Китаї 2020: 26 жертв і майже 900 хворих

Коронавірус у Китаї, за останніми даними, забрав життя 26 осіб.

При цьому кількість підтверджених випадків зараження зросла до 876 осіб.

Водночас у ВООЗ вважають, що це поки не призвело до глобальної надзвичайної ситуації в галузі охорони здоров’я.

Тим часом у Китаї закрили вже сім міст через поширення коронавірусу.

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Окрім того, закрили для туристів частину Великої Китайської стіни, головну пам’ятку Пекіна – Заборонене місто, в Шанхаї – парк Діснейленд, а Cirque du Soleil скасував виступи на сході Китаю.

Також закрито ресторани McDonald’s у декількох містах.

Влада Китаю скасувала всі святкові заходи з нагоди Нового року за місячним календарем.

В Ухані, звідки почав розповсюджуватися коронавірус 2019 nCoV, почали швидкісне будівництво лікарні на одну тисячу місць спеціально для лікування хворих на пневмонію.

Раніше у США відмовились приймати китайських школярів через поширення коронавірусу.