Виявити коронавірус все складніше, температура не завжди симптом – експерти

У Вашингтоні на зустрічі Національної комісії охорони здоров’я КНР заявили, що у деяких пацієнтів з вірусом може не бути високої температури.
Це істотно збільшує інкубаційний період для вірусу: чим довше він триває, тим складніше потім побороти інфекцію.
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Таким чином, вірус здатен поширюватися безперешкодно і непомітно. Це глобально ускладнює ситуацію із перевірками в аеропортах та інших пропускних пунктах.
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, саме висока температура розцінювалась як базовий симптом для коронавірусу.
Все це збільшує ймовірність того, що інфекція і далі буде поширюватись світом.
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“Several people who’ve died from a new virus in China didn’t display symptoms of fever, potentially complicating global efforts to check for infected travelers as they arrive at airports and other travel hubs”. – National Health Commission of China
— CoronaVirus Information (@CoronaVirusInfo) 23 января 2020 г.
Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, як Китай переживає появу коронавірусу.