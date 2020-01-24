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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Виявити коронавірус все складніше, температура не завжди симптом – експерти

У Вашингтоні на зустрічі Національної комісії охорони здоров’я КНР заявили, що у деяких пацієнтів з вірусом може не бути високої температури.

Це істотно збільшує інкубаційний період для вірусу: чим довше він триває, тим складніше потім побороти інфекцію.

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Таким чином, вірус здатен поширюватися безперешкодно і непомітно. Це глобально ускладнює ситуацію із перевірками в аеропортах та інших пропускних пунктах.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, саме висока температура розцінювалась як базовий симптом для коронавірусу.

Все це збільшує ймовірність того, що інфекція і далі буде поширюватись світом.


Нещодавно Факти ICTV розповідали про те, як Китай переживає появу коронавірусу.

Джерело: Bloomberg

Фото: Dreamstime

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