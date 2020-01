Виявити коронавірус все складніше, температура не завжди симптом – експерти

У Вашингтоні на зустрічі Національної комісії охорони здоров’я КНР заявили, що у деяких пацієнтів з вірусом може не бути високої температури.

Це істотно збільшує інкубаційний період для вірусу: чим довше він триває, тим складніше потім побороти інфекцію.

Читайте: Як поширюється коронавірус nCoV світом – карта і хронологія

Таким чином, вірус здатен поширюватися безперешкодно і непомітно. Це глобально ускладнює ситуацію із перевірками в аеропортах та інших пропускних пунктах.

Згідно з рекомендаціями ВООЗ, саме висока температура розцінювалась як базовий симптом для коронавірусу.

Все це збільшує ймовірність того, що інфекція і далі буде поширюватись світом.

:

“Several people who’ve died from a new virus in China didn’t display symptoms of fever, potentially complicating global efforts to check for infected travelers as they arrive at airports and other travel hubs”. – National Health Commission of China

— CoronaVirus Information (@CoronaVirusInfo) 23 января 2020 г.