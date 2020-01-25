Коронавірус у Китаї: кількість хворих перевищила 1 тис., померла 41 людина

У Китаї кількість хворих на коронавірус nCoV за добу зросла на 444 людини і тепер становить 1 287.

Від нового типу пневмонії померла вже 41 людина, з них 39 припадає на провінцію Хубей. За добу зафіксовано 16 летальних випадків.

Основний удар коронавірусу припав на провінцію Хубей. Кількість хворих в провінції зросла до 729 осіб. Епіцентром захворювання в Китаї є адміністративний центр провінції місто Ухань, на який припадає 38 жертв.

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Наразі в лікарнях провінції проходять курс лікування 658 пацієнтів з діагнозом пневмонії нового типу, 100 з них перебувають у важкому стані, 57 – у вкрай важкому.

Влада Китаю також зазначає, що 32 людини вже одужали і виписані з медичних закладів.

Раніше Факти ICTV писали, що коронавірус дістався до Франції. МОЗ повідомило про два випадки зараження.