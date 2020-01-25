У Китаї дезінфікують весь транспорт та перевіряють пасажирів

У Китаї влада вживає заходів щодо надзвичайної ситуації у зв’язку з виявленням та негайною ізоляцією підозрюваних випадків смертельного вірусу.

– Китай вживає загальнодержавних заходів щодо виявлення та негайної ізоляції підозрюваних випадків смертельного вірусу у громадському транспорті, оскільки кількість загиблих та кількість пацієнтів збільшується, – йдеться у повідомленні.

Надзвичайні заходи передбачають дезінфекцію поїздів, літаків та автобусів, включаючи перевірки в аеропортах, залізничних станціях, автовокзалах та портах.

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Персонал, який обслуговує пасажирів, повинен носити захисні маски. Заходи поширюються на всі провінції та регіони.

Нагадаємо, у Китаї кількість хворих на коронавірус nCoV за добу зросла на 444 людини і тепер становить 1 287.