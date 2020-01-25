У Китаї коронавірус зафіксували у дворічної дитини – ЗМІ

На півдні Китаю у Гуансі-Чжуанському автономному районі захворювання на новий коронавірус nCoV зафіксували у дворічної дитини. Її стан оцінюють як стабільний.

Газета Женьмінь Жибао повідомляє, що це найменший пацієнт серед хворих на коронавірус.

Наразі відсутня статистика щодо дитячої захворюваності, але відомо щонайменше про один випадок виявлення вірусу у дитини в місті Шанхай.

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Місцеві ЗМІ повідомляють, що молодь і діти менш сприйнятливі до захворювання на пневмонію, спричинену вірусом нового типу.

Відомо також, що кількість підтверджених випадків захворювання становить 1 287 людей, стан 237 оцінюється як важкий. Крім того, зафіксовано 41 летальний випадок.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні зафіксували три підозри на коронавірус з Китаю. Два з трьох випадків можливого захворювання не підтвердилися.

Джерело: Женьмінь Жибао