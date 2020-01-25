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Факти / Світ

У Китаї туристичні компанії повністю припиняють організацію турів

У Китаї туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів у зв’язку з коронавірусом 2019-nCoV.

Повідомляється, що туристичні групи, які вже перебувають у поїздці, можуть продовжити подорож у відповідності з договором, проте повинні приділити особливу увагу безпеці та здоров’ю туристів.

Вірус у Китаї 2020

Читайте: Коронавірус у Китаї: кількість хворих перевищила 1 тис., померла 41 людина

Раніше лікар-педіатр Євген Комаровський розповів, чи безпечно отримувати посилки з Китаю.

Джерело: Центральне телебачення Китаю

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