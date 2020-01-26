Епідемія коронавірусу: кількість хворих перевищила 2 тис. людей

У Китаї у більш ніж 2 тис. людей підтвердили захворювання смертельної пневмонією, викликаною новим типом коронавірусу.

Таку цифру називають у китайських медичних відомствах. Раніше говорили, що на коронавірус захворіли 1 975 осіб.

Більше 300 пацієнтів знаходяться в медустановах у важкому стані. Ще у 2,7 тис. людей підозрюють зараження новим типом коронавірусу.

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У результаті захворювання вже загинули 56 осіб.

Згідно з непідтвердженою інформацією китайських ЗМІ, серед хворих є три лікаря з Пекіну.

Їх госпіталізували і помістили в карантин.

Хвороба вже поширилася за межі Китаю. Випадки невідомої пневмонії зафіксували в Японії, Сінгапурі, Південній Кореї, Тайвані, Таїланді, В’єтнамі, США і Канаді.

До слова, на півдні Китаю зафіксували випадок захворювання дворічної дитини на новий коронавірус.