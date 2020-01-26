Епідемія коронавірусу: в Китаї розповіли про інкубаційний період хвороби

У державному комітеті охорони здоров’я Китаю повідомили, що мінімальна тривалість інкубаційного періоду коронавірусу 2019-nCoV становить один день.
Максимальний інкубаційний період хвороби – 14 днів.
– Спостереження за пацієнтами показало, що в середньому інкубаційний період триває 10 днів, найкоротший термін – один день, найтриваліший – 14 днів, – розповіли у держкомітеті Китаю.
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Глава держкомітету охорони здоров’я Китаю Ма Сяовей додав, що коронавірус може передаватися навіть під час інкубаційного періоду.
Це означає, що хворі, в яких ще не проявилися симптоми, можуть заразити інших людей.
Наразі інформація про вірус обмежена, тому складно сказати, до чого ще можуть привести мутації коронавірусу 2019-nCoV.
До слова, у Китаї підтвердили вже понад 2 тис. випадків захворювання новим типом коронавірусу.